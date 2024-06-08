В еспадрильях та зі стильною сумкою: герцогиня Единбурзька відвідала виставку квітів

Для заходу вона одягла вбрання в улюбленому стилі.

Улюблена невістка покійної королеви Єлизавети II – Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала Великий Віндзорський парк 8 червня, оскільки там відбувалася виставка Королівських квітів. Для цього заходу Софі одягнулася тематично, адже на ній була зелена сукня у дрібні квіти — подібний принти вона дуже любить і часто носить.

Образ герцогиня доповнила лаконічними золотими прикрасами та зачіскою – вона зібрала волосся у пучок за допомогою гребеня. Також дружина принца Едварда доповнила сукню широким коричневим поясом із пряжкою і стильними та зручними еспадрильями, які здавна є улюбленим взуттям королів, герцогинь, кінозірок та моделей.

Завершувала її лук сіра сумка із широкою ручкою, на якій був візерунок. Ймовірно, саме її Софі обрала, оскільки аплікація на ручці сумки та візерунок на пряжці ременя перегукувались.

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що герцогиня Единбурзька Софі стала першим членом британської королівської родини, який приїхав в Україну під час війни. Її Королівська Високість зустрілася з президентом Зеленським та першою леді Оленою Зеленською, а також з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни.

Герцогиня Единбурзька Софі та Олена Зеленська під час зустрічі в Офісі президента у Києві / Фото: Associated Press

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

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