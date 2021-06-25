В гірчичній сукні і крислатому капелюсі: королева Максима приїхала до музею

В гірчичній сукні і крислатому капелюсі: королева Максима приїхала до музею

Королева Нідерландів знову яскрава і в гарному настрої з'явилася на публіці.

Її королівська Величність відвідала Музей кіно EYE з нагоди 75-річного ювілею 24 червня 2021 року в Амстердамі. На захід королева-консорт приїхала в гірчичній сукні в квітковий принт, шкіряних рукавичках, капелюсі і взутті, підібраноми до тону.

Волосся Максима зібрала в зачіску, яку не було видно під капелюхом. Одягла, як завжди, ефектні прикраси: сережки-підвіски з кольоровими каменями, кілька золотих браслетів, серед яких був її улюблений, також з кольоровими каменями і годинник на шкіряному ремінці. В руках королева тримала хустку.

Королева Максима / Getty Images

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Образ королеви доповнив клатч-конверт баклажанового кольору. Також вона зробила насичений макіяж. Дружина короля Віллема-Олександра мала дуже ефектний вигляд і, як завжди, багато усміхалася на публіці. Максиму по праву вважають однією з найжиттєрадісніших королев сучасності, і, без сумніву, однією з найяскравіших.

Королева Максима / Getty Images

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Королева Нідерландів Максима (21 фото)

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