- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
В гарному вбранні та з яскравим манікюром: королева Ранія в елегантному луку приїхала на зустріч
Королева Йорданії поділилася у Instagram новими знімками.
Королева Ранія провела час із жінками з Аль-Мафрака в Умм-ель-Джималь та поділилася враженням про цю зустріч.
«Ваше тепло і доброта зробили візит ще більш незабутнім! Дякую за ваш привітний прийом», — написала у підписі під кількома опублікованими у Мережі знімками Ранія.
Її Величність приїхала на зустріч одягнена в білу сукню-сорочка з ґудзиками та широким кремовим поясом, що підкреслює талію, а зверху накинула об’ємне пальто. Її образ був доповнений стильними золотими сережками-висячками, гарним макіяжем, а волосся вона зібрала в зачіску. На пальці у королеви була золота каблучка, а манікюр вона зробила в темно-бордовому кольорі.
Нагадаємо, нещодавно королева Ранія повернулася з Мюнхена, де вона виступила на саміті One Young World Summit.