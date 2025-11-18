В гарному вбранні та з яскравим манікюром: королева Ранія в елегантному луку приїхала на зустріч

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія провела час із жінками з Аль-Мафрака в Умм-ель-Джималь та поділилася враженням про цю зустріч.

«Ваше тепло і доброта зробили візит ще більш незабутнім! Дякую за ваш привітний прийом», — написала у підписі під кількома опублікованими у Мережі знімками Ранія.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність приїхала на зустріч одягнена в білу сукню-сорочка з ґудзиками та широким кремовим поясом, що підкреслює талію, а зверху накинула об’ємне пальто. Її образ був доповнений стильними золотими сережками-висячками, гарним макіяжем, а волосся вона зібрала в зачіску. На пальці у королеви була золота каблучка, а манікюр вона зробила в темно-бордовому кольорі.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно королева Ранія повернулася з Мюнхена, де вона виступила на саміті One Young World Summit.