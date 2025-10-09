ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

В яскравій сукні і з широкою усмішкою: королева Максима відвідала церемонію

Королева Максима відвідує вечерю на честь переможців премії короля Віллема I у сфері підприємництва у Бреді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність є почесною головою Фонду короля Віллема I. Під час вечора лауреати премії поділилися своїм баченням інновацій та майбутнього нідерландського підприємництва.

На вечорі Максима з’явилася в сукні Natan Couture гарного винного відтінку та з торочкою на рукавах, взута в туфлі із замші від Gianvito Rossi і в руках тримала клатч. Королева розпустила волосся, зробивши недбалу зачіску, зробила виразний макіяж очей і підкреслила яскравою помадою губи. У її вухах були одні з улюблених сережок, також королева одягла кілька браслетів і зробила темно-червоний манікюр — теж її улюблений осінній відтінок.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Максима продемонструвала свою натуральну красу та те, що не користується ботоксом.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie