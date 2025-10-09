В яскравій сукні і з широкою усмішкою: королева Максима відвідала церемонію

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність є почесною головою Фонду короля Віллема I. Під час вечора лауреати премії поділилися своїм баченням інновацій та майбутнього нідерландського підприємництва.

На вечорі Максима з’явилася в сукні Natan Couture гарного винного відтінку та з торочкою на рукавах, взута в туфлі із замші від Gianvito Rossi і в руках тримала клатч. Королева розпустила волосся, зробивши недбалу зачіску, зробила виразний макіяж очей і підкреслила яскравою помадою губи. У її вухах були одні з улюблених сережок, також королева одягла кілька браслетів і зробила темно-червоний манікюр — теж її улюблений осінній відтінок.

Королева Максима / © Getty Images

