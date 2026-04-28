В яскравій сукні та з улюбленою сумкою від Dior: королева Матильда відвідала виставку

Королева Бельгії прибула на виставку та обрала для світського виходу яскравий образ.

Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала виставку «Марія Угорська: мистецтво та влада в епоху Відродження» у маєтку Маріємонт та Королівському музеї в Морланвелці. На публічному заході Матильда з'явилася в червоній сукні з коротким рукавом і білим принтом, а в руках вона тримала одну зі своїх улюблених сумок - Lady Dior.

Матильда доповнила свій денний образ перлинними сережками, класичний зачіскою та макіяжем, золотим браслетом та годинником на зап'ястя, а також каблучкою із сапфіром. Нігті королеви залишилися натуральними та не покритими лаком.

А нещодавно дружина короля Бельгії Філіпа обрала яскравий лук для робочої зустрічі. Матильда одяглася в лаконічну рожеву сукню, що ідеально сидить по фігурі з круглим вирізом і рукавами три чверті. У руках тримала маленьку пудрову сумку зі шкіри крокодила.

