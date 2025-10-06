ТСН у соціальних мережах

В яскравій сукні з вирізом на декольте та капелюсі з квіткою: велика герцогиня Стефанія із сім’єю відвідала месу

У неділю великогерцогська сім’я відвідала месу у соборі Нотр-Дам у Люксембурзі з нагоди сходження на престол Великого герцога Гійома.

Велика герцогиня Стефанія та великий герцог Гійом

Велика герцогиня Стефанія і великий герцог Гійом / © Getty Images

Урочиста меса Te Deum завершила триденні свята, присвячені зреченню Великого герцога Анрі від престолу на користь його сина принца Гійома — нового Великого герцога Люксембурзького.

На урочисту месу прибула родина. Нова Велика герцогиня Стефанія була одягнена в червону сукню з V-подібним вирізом на декольте, квітковим поясом і квітковою вишивкою на рукавах, підібрала до неї туфлі із замші до тону від Sergio Rossi і клатч LK Bennett, а також одягла капелюх Sylvia Martinez.

Стефанія зібрала волосся в низький хвіст, зробила легкий макіяж, одягла сережки-висячки і золотий ланцюжок з підвіскою з каменем такого самого кольору, а в неї на пальці виблискувала каблучка з великим квадратним каменем.

Її чоловік Великий герцог Гійом одягнув темно-сірий фрак, жилет, білу сорочку та смугасту синю краватку.

Велика герцогиня Стефанія і Великий герцог Гійом / © Getty Images

Велика герцогиня Стефанія і Великий герцог Гійом / © Getty Images

На месі з’явилася і колишня Велика герцогиня Марія-Тереза, вона ​​була одягнена в сукню Natan і взута в туфлі Prada.

Люксембурзька герцогська сім’я на месі / © Getty Images

Люксембурзька герцогська сім’я на месі / © Getty Images

Раніше ми показували, як пройшла інтронізація нового Великого герцога і хто відвідав цю церемонію, що відбулася 3 жовтня в Люксембурзі.

