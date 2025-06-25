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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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817
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В яскраво-жовтому комбінезоні: королева Максима викликала фурор на зустрічі з лідерами НАТО в Гаазі

Король і королева Нідерландів привітали президента США Дональда Трампа, який прибув до Гааги на саміт НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королівська родина Нідерландів та президент США Дональд Трамп

Королівська родина Нідерландів і Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Разом із королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою на прийомі з’явилася їхня старша дочка — принцеса Катаріна-Амалія. Нещодавно дівчина перенесла операцію на плечі після падіння з коня, але її здоров’я вже покращилось.

Король Віллем-Олександр і королева Максима в Гаазі / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і королева Максима в Гаазі / © Getty Images

Королева Максима обрала для офіційної вечері з лідерами країн НАТО, яка відбулася в королівському палаці «Хейс-тен-Бос» жовтий комбінезон із глибоким вирізом на декольте та кейпом від Natan Сouture, доповнивши його замшевими туфлями-човниками до тону на підборах, сережками-висячками і великою брошкою на грудях. Волосся Максими було розпущене, вона також зробила легкий макіяж.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр, президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр, президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія була одягнена в чорну сукню прямого силуету Polo Ralph Lauren з бантами на рукавах, у Її Високості було розпущене волосся, а на зап’ясті було кілька браслетів.

Нагадаємо, королівське подружжя також привітало президента України Володимира Зеленського, який прибув до Гааги, а король Віллем-Олександр дав йому аудієнцію напередодні.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр, президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр, президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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