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В яскраво-жовтому комбінезоні: королева Максима викликала фурор на зустрічі з лідерами НАТО в Гаазі
Король і королева Нідерландів привітали президента США Дональда Трампа, який прибув до Гааги на саміт НАТО.
Разом із королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою на прийомі з’явилася їхня старша дочка — принцеса Катаріна-Амалія. Нещодавно дівчина перенесла операцію на плечі після падіння з коня, але її здоров’я вже покращилось.
Королева Максима обрала для офіційної вечері з лідерами країн НАТО, яка відбулася в королівському палаці «Хейс-тен-Бос» жовтий комбінезон із глибоким вирізом на декольте та кейпом від Natan Сouture, доповнивши його замшевими туфлями-човниками до тону на підборах, сережками-висячками і великою брошкою на грудях. Волосся Максими було розпущене, вона також зробила легкий макіяж.
Принцеса Катаріна-Амалія була одягнена в чорну сукню прямого силуету Polo Ralph Lauren з бантами на рукавах, у Її Високості було розпущене волосся, а на зап’ясті було кілька браслетів.
Нагадаємо, королівське подружжя також привітало президента України Володимира Зеленського, який прибув до Гааги, а король Віллем-Олександр дав йому аудієнцію напередодні.