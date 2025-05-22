В яскравому костюмі та синіх човниках: королева Максима прилетіла до Південної Африки

Її Величність відвідала днями громадський центр Isivivana Khayelitsha у Кейптауні. Королева Максима приїхала до Південної Африки як спеціальний адвокат Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту.
Максима одягла яскравий синій штанний костюм Dries Van Noten, під який одягла квіткову сорочку і взула туфлі-човники Gianvito Rossi, а в руках тримала сумку Marni темно-синього кольору на короткому ремінці.
У королеви біляве волосся було зібране в низький хвіст, вона одягла круглі сережки-кліпси з кольорового каміння, зробила темно-бордовий манікюр і легкий денний макіяж.
Раніше цього тижня королівська особа повернулася з Ватикану. Там вона була присутня на інтронізації Папи Римського Лева XIV, де представляла нідерландську королівську родину. Максима з’явилася на заході у чорному вбранні, оскільки їй не дозволено носити біле.