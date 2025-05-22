В яскравому костюмі та синіх човниках: королева Максима прилетіла до Південної Африки

Королева Максима / © Getty Images

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Її Величність відвідала днями громадський центр Isivivana Khayelitsha у Кейптауні. Королева Максима приїхала до Південної Африки як спеціальний адвокат Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту.

Максима одягла яскравий синій штанний костюм Dries Van Noten, під який одягла квіткову сорочку і взула туфлі-човники Gianvito Rossi, а в руках тримала сумку Marni темно-синього кольору на короткому ремінці.

Королева Максима / © Getty Images

У королеви біляве волосся було зібране в низький хвіст, вона одягла круглі сережки-кліпси з кольорового каміння, зробила темно-бордовий манікюр і легкий денний макіяж.

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Королева Максима / © Getty Images

Раніше цього тижня королівська особа повернулася з Ватикану. Там вона була присутня на інтронізації Папи Римського Лева XIV, де представляла нідерландську королівську родину. Максима з’явилася на заході у чорному вбранні, оскільки їй не дозволено носити біле.

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images