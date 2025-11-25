В яскравому луку та сережках-кільцях: королева Максима відвідала кілька заходів в Індонезії

Королева Максима / © Getty Images

Вона вже встигла побувати на текстильній фабриці в Соло, де вона дізналася про програму «Переосмислення індустрії на підтримку рівності» (RISE). Королеву вшанували відповідно до індонезійських звичаїв: спочатку їй на шию пов’язали церемоніальний шарф, а потім — витончене намисто з білих квітів, символ поваги та гостинності.

Під час візиту Максима поговорила з працівниками про їхній досвід участі у програмі RISE — ініціативу великих міжнародних брендів, спрямовану на підвищення фінансового добробуту у текстильній та взуттєвій промисловості. Співробітники отримують зарплату у цифровому форматі, що спрощує оплату рахунків, та беруть участь у тренінгах зі складання бюджету та заощаджень.

Також Максима відвідала село Лавеян Батік у Суракарті.

Королева Максима / © Getty Images

У ролі Спеціального посланника Генерального секретаря ООН з питань фінансової доступності з метою розвитку королева наголосила на важливості фінансової освіти як інструменту розширення прав та можливостей співтовариств.

Для першого дня візиту Максима обрала комплект із двох предметів насиченого гірчичного кольору, який складався з блузи з довгими рукавами та штанів-палацо, які забезпечують свободу рухів та комфорт. Вбрання було від бельгійського бренду Natan Сouture і його доповнювали босоніжки та сумка до тону. Королева також носила численні коштовності, зокрема сережки-кільця зі стразами, кілька браслетів та каблучок, поєднуючи простоту стилю з її звичайною пристрастю до аксесуарів.

А ось в аеропорту Джакарти королева Максима з’явилася без прикрас і з легким мейкапом та мала досить незвичний вигляд.