В яскравому пальті і на гелікоптері: принцеса Анна прибула на парад до Сандгерста

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Її Високість королівська принцеса сьогодні представляла короля Чарльза ІІІ на параді монарха Королівської військової академії Сандгерст у Кемберлі. Це та сама військова академія, де навчалися свого часу принци Вільям і Гаррі.

Принцеса прилетіла на захід на гелікоптері і була зазнімкована фотографами, коли сходила з нього. Вона була одягнена в блакитне яскраве пальто, яке, звичайно, вже носила раніше. Також під колір пальта вона підібрала хустку, взула високі шкіряні чоботи та тримала в руках невелику шкіряну сумку.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна була в капелюсі, підібраній до тону пальта, на грудях у неї була пришпилена золота брошка, а у вухах сережки-висячки з перлів. Волосся принцеса зібрала у зачіску та зробила легкий макіяж.

Реклама

Днями, нагадаємо, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс представили свою різдвяну листівку 2025 року.