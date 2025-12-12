- Дата публікації
В яскравому пальті і на гелікоптері: принцеса Анна прибула на парад до Сандгерста
Принцеса Анна знову повторила один із своїх культових образів.
Її Високість королівська принцеса сьогодні представляла короля Чарльза ІІІ на параді монарха Королівської військової академії Сандгерст у Кемберлі. Це та сама військова академія, де навчалися свого часу принци Вільям і Гаррі.
Принцеса прилетіла на захід на гелікоптері і була зазнімкована фотографами, коли сходила з нього. Вона була одягнена в блакитне яскраве пальто, яке, звичайно, вже носила раніше. Також під колір пальта вона підібрала хустку, взула високі шкіряні чоботи та тримала в руках невелику шкіряну сумку.
Принцеса Анна була в капелюсі, підібраній до тону пальта, на грудях у неї була пришпилена золота брошка, а у вухах сережки-висячки з перлів. Волосся принцеса зібрала у зачіску та зробила легкий макіяж.
Днями, нагадаємо, принцеса Анна та її чоловік сер Тімоті Лоренс представили свою різдвяну листівку 2025 року.