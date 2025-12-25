В яскравому пальті, як у Камілли: сестра короля Чарльза відвідала різдвяну службу

Принцеса Анна / © Getty Images

75-річна принцеса Анна одягла червоне довге пальто, яке, схоже, дістала зі своєї старовинної скрині. Її королівська Високість доповнила лук хутряною шапкою, шарфом, шкіряними рукавичками і високими чорними чоботами із замші на підборах.

Вона також прикріпила до грудей золоту брошку з камінням та одягла сережки-цвяшки. Макіяж на її обличчі практично був відсутній, а волосся було зібрано в класичну зачіску.

Принцеса Анна / © Getty Images

Королева Камілла також з’явилася на різдвяній службі у червоному пальті та капелюсі до тону. Як відомо, червоний — це святковий відтінок, який ідеально пасує до Різдва.

