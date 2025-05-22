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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

В яскравому сарафані та еспадрильях на платформі: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Британська королівська особа любить носити не лише чорне вбрання, а й яскраві луки під час своїх світських виходів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нещодавно леді Амелія Віндзор відвідала VIP-вечірку з нагоди запуску Orebella, організовану засновницею Беллою Хадід у Sessions Arts Club у Лондоні.

Дівчина з’явилася на вечірці у яскравому фіолетовому сарафані з червоним принтом та V-подібним вирізом на декольте, поєднуючи вбрання із сріблястими еспадрильями на платформі. Леді Амелія доповнила лук золотим ланцюгом на шиї, таким самим браслетом і кількома каблучками на пальцях. Дівчина зробила улюблений легкий макіяж та розпустила волосся.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Також Амелія Віндзор відвідала днями виставку квітів у Челсі, де з’явилася у чорному кроптопі, який одягла без білизни та максіспідниці.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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