В яскравому жакеті та на підборах: 87-річна королева Софія сходила на фламенко

Королева Софія / © Instagram іспанської королівської родини

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Її Величність очолила благодійний галаконцерт фламенко, організований на підтримку Фонду королеви Софії.

Захід зібрав у театрі Генераліфі авторитетних діячів та представників культурного світу. Вечір був присвячений андалузькій культурі і на ньому представили виставу «Фламенко спадщина» у виконанні Андалузького балету фламенко.

Королева Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Софія приїхала на концерт у кобальтово-синьому жакеті та білих широких штанях, вона прикрасила жакет квіткою, взула світлі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала невелику світлу сумку на короткій ручці. Софія зробила класичне укладання та легкий макіяж, одягла кілька намист на шию та браслетів на зап’ястя. Також у неї було зроблено манікюр — постійна деталь її кожного світського виходу.

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Королева Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Під час візиту королева поспілкувалася з деякими артистами та членами Андалусійського балету фламенко до та після вистави.

Королева Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Софія у білому костюмі з вишивкою та на підборах зустрілася з Папою Римським.

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