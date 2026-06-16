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В яскравому жакеті та на підборах: 87-річна королева Софія сходила на фламенко
Мама короля Іспанії Філіпа VI — королева Софія — головувала на благодійному галавечорі в театрі Генераліфі, присвяченому андалузькому мистецтву та емоційній атмосфері спадщини фламенко.
Її Величність очолила благодійний галаконцерт фламенко, організований на підтримку Фонду королеви Софії.
Захід зібрав у театрі Генераліфі авторитетних діячів та представників культурного світу. Вечір був присвячений андалузькій культурі і на ньому представили виставу «Фламенко спадщина» у виконанні Андалузького балету фламенко.
Королева Софія приїхала на концерт у кобальтово-синьому жакеті та білих широких штанях, вона прикрасила жакет квіткою, взула світлі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала невелику світлу сумку на короткій ручці. Софія зробила класичне укладання та легкий макіяж, одягла кілька намист на шию та браслетів на зап’ястя. Також у неї було зроблено манікюр — постійна деталь її кожного світського виходу.
Під час візиту королева поспілкувалася з деякими артистами та членами Андалусійського балету фламенко до та після вистави.
Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Софія у білому костюмі з вишивкою та на підборах зустрілася з Папою Римським.