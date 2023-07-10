В ідеальних синіх костюмах та краватках до тону: король Чарльз III зустрівся з Джо Байденом у Віндзорському замку

Це перша офіційна зустріч короля, що править та президента США від моменту сходження Чарльза на престол. Офіційно Букінгемський палац ще 2 липня підтвердив, що зустріч відбудеться.

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

"Король зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки у Віндзорському замку у понеділок, 10 липня", — йшлося у заяві палацу.

Білий дім також опублікував заяву, в якій повідомив: "Президент Байден спочатку вирушить до Лондона, Сполученого Королівства, для зустрічей з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб ще більше зміцнити тісні відносини між нашими країнами".

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Король і президент приєднаються до учасників Форуму, де обговорять кліматичну кризу (Чарльз давній борець за екологію), а потім у Байдена відбудеться зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком на Даунінг-стріт. З Великої Британії він вирушить до Вільнюсу на саміт НАТО.

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

На зустрічі монарх з'явився у своєму синьому смугастому костюмі, білій сорочці та в краватці в улюблений принт, а президент також був у синьому однотонному костюмі, білій сорочці та у синій краватці у дрібну білу цятку. Обидва мали досить стильний вигляд.

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на коронації короля Чарльза III 6 травня у Лондоні Джо Байден не був присутнім. Замість нього приїжджала його дружина Джилл Байден із онукою Фіннеган Байден, дами з'явилися на історичній церемонії у жовто-блакитних вбраннях.

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

Зазначимо, покійна королева Єлизавета зустрічалася з 13 із 14 президентів США за 70 років свого правління.

Король Чарльз III приймає президента США Джо Байдена у Віндзорському замку / Фото: Associated Press

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