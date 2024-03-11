В ідеальній синій сукні: королева Летиція на заході з чоловіком-королем

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні сьогодні на пам'ятному заході з нагоди Європейського дня жертв тероризму у галереї Королівської колекції у Мадриді.

Летиція обрала для появи на публіці сукню темно-синього кольору з краплеподібним вирізом на грудях та довжиною міді від Carolina Herrera. Вбрання, яке в гардеробі у королеви від 2018 року, вона доповнила шкіряними туфлями від Magrit на невисоких підборах, підібраними до тону її вбрання.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Волосся Летиції було розпущене, на обличчі був макіяж у теплих відтінках, а у вухах — сережки-пусети. На пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno.

Її чоловік король Філіп VI також одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку в тонку смужку і синю краватку в дрібний квітковий принт. Взутий монарх був у чорні шкіряні туфлі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулої п'ятниці, нагадаємо, король та королева були присутні на концерті In Memoriam у Мадриді. Того дня на Летиції був аутфіт від Carolina Herrera — одного з її улюблених дизайнерів.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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