В ідеальній сукні з білим коміром: королева Мері відвідала робочий захід

Королева Мері прибула сьогодні на конференцію Realdania "Наша якість життя" у Lokomotiv Vaerksted у Копенгагені.

Її Величність одяглася в лаконічну обтислу сукню з білим коміром, поєднуючи її з чорним шкіряним клатчем невеликого розміру і перлинними сережками. На двох зап'ястях у королеви було кілька золотих браслетів, а на пальці заручальна каблучка з рубінами та діамантами.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева Мері мала приголомшливий вигляд, у неї було розпущене і красиво укладене волосся, а на обличчі — макіяж з акцентом на очі та губи.

Нагадаємо, раніше минулого тижня данській королівській особі довелося скасувати кілька заходів через інфекцію, про що повідомили у палаці. На що саме хворіла королева Мері не повідомлялося, але вона вже встигла повернутися до роботи, відвідавши школу в комуні Валленсбек.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Читайте також: