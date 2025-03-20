В ідеальній сукні з білим коміром: королева Мері відвідала робочий захід

Данська королева відвідала вже другий робочий захід цього тижня.
Королева Мері прибула сьогодні на конференцію Realdania "Наша якість життя" у Lokomotiv Vaerksted у Копенгагені.
Її Величність одяглася в лаконічну обтислу сукню з білим коміром, поєднуючи її з чорним шкіряним клатчем невеликого розміру і перлинними сережками. На двох зап'ястях у королеви було кілька золотих браслетів, а на пальці заручальна каблучка з рубінами та діамантами.
Королева Мері мала приголомшливий вигляд, у неї було розпущене і красиво укладене волосся, а на обличчі — макіяж з акцентом на очі та губи.
Нагадаємо, раніше минулого тижня данській королівській особі довелося скасувати кілька заходів через інфекцію, про що повідомили у палаці. На що саме хворіла королева Мері не повідомлялося, але вона вже встигла повернутися до роботи, відвідавши школу в комуні Валленсбек.
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