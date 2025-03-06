В ідеальному білому костюмі: королева Мері виблискувала на прийомі в Гельсінкі

Королева Мері продемонструвала бездоганний аутфіт, у якому з'явилася ще на одному прийомі під час візиту до Фінляндії.

Прийом для королівського подружжя Данії відбувся у залі "Фінляндія" у Гельсінкі. Він відбувся в останній день державного візиту до Фінляндії короля Фредеріка X та королеви Мері. Монарх виголосив на заході урочисту промову, у якому відзначив міцний зв'язок між Данією та Фінляндією.

Королева Мері з'явилася на заході у бездоганному білому штанному костюмі, доповнивши стильне вбрання гостроносими туфлями на підборах, незвичайному золотому кольє на шиї та сережками у формі великих крапель. У Мері був дуже виразний макіяж очей і підкреслені губи, волосся вона зачесала назад і ідеально вирівняла. Король був у темно-синьому костюмі в смужку.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше королева Мері у вечірній сукні і із золотим обідком сяяла на банкеті, влаштованому в Президентському палаці в Гельсінкі.

Королева Мері та король Фредерік X з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та його дружиною Сюзанною Іннес-Стубб / Фото: Getty Images

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