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В ідеальному білому луку: красуня Аманда Голден потрапила в об'єктиви фотографів

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
138
Час на прочитання
1 хв
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В ідеальному білому луку: красуня Аманда Голден потрапила в об'єктиви фотографів

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Британська ведуча Аманда Голден любить сяяти перед камерами фотографів.

Вчора вранці знаменитість знову заскочили дорогою зі студії Heart FM, де вона веде ранкове шоу разом із колегою Ешлі Робертс.

52-річна знаменитість мала чудовий вигляд в білому аутфіті, що складається з топу з мереживним оздобленням, V-подібним декольте і спідницею міді такого ж фасону. Вбрання від бренду Reiss ідеально сиділо на фігурі моделі.

В руках у Голден був невеликий плетений білий клатч, а взута вона була в гостроносі білі туфлі-човники на підборах. Образ вона також доповнила кількома золотими браслетами, зокрема й популярним серед зірок браслетом-цвяхом від Cartier, каблучкою на пальці з каменем і підвіскою на шиї від Van Cleef & Arpels. Вона одягла чорні сонцезахисні окуляри і зробила хвилясте укладання.

Аманда Голден / © Getty Images
Аманда Голден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями зірку сфотографували у місті разом із молодшою дочкою Голлі. Вони йшли, тримаючись за руки, і усміхалися фотографам.

Аманда Голден та Голлі / © Getty Images
Аманда Голден та Голлі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
138
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