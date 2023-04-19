В ідеальному білому луку: красуня Аманда Голден потрапила в об'єктиви фотографів

Вчора вранці знаменитість знову заскочили дорогою зі студії Heart FM, де вона веде ранкове шоу разом із колегою Ешлі Робертс.

52-річна знаменитість мала чудовий вигляд в білому аутфіті, що складається з топу з мереживним оздобленням, V-подібним декольте і спідницею міді такого ж фасону. Вбрання від бренду Reiss ідеально сиділо на фігурі моделі.

В руках у Голден був невеликий плетений білий клатч, а взута вона була в гостроносі білі туфлі-човники на підборах. Образ вона також доповнила кількома золотими браслетами, зокрема й популярним серед зірок браслетом-цвяхом від Cartier, каблучкою на пальці з каменем і підвіскою на шиї від Van Cleef & Arpels. Вона одягла чорні сонцезахисні окуляри і зробила хвилясте укладання.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями зірку сфотографували у місті разом із молодшою дочкою Голлі. Вони йшли, тримаючись за руки, і усміхалися фотографам.

Аманда Голден та Голлі / Фото: Getty Images

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