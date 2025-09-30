ТСН у соціальних мережах

Суспільство
97
1 хв

В ідеальному костюмі та лакованих туфлях: король Чарльз сходив на виставку

Король Чарльз іноді перериває свою відпустку в Балморалі, яка досі триває, щоб відвідати важливі для монарха заходи.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз на виставці

Король Чарльз на виставці / © Associated Press

Вчора король разом з Аурою Вудворд, директоркою Румунського культурного інституту в Лондоні, завітав на виставку, присвячену королеві Марії Румунській, у Гарнізонній каплиці в Лондоні.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх був одягнений у темний смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт, і взутий у лаковані, ідеально начищені туфлі. Чарльз уважно оглянув виставку та виявив інтерес до експозиції.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла, на жаль, до чоловіка не приєдналася на цьому заході.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, що днями стало відомо, що подарував принц Гаррі своєму батькові під час нещодавнього візиту до Лондона. Це дуже особистий та дуже зворушливий подарунок.

97
