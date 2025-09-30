- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 97
- Час на прочитання
- 1 хв
В ідеальному костюмі та лакованих туфлях: король Чарльз сходив на виставку
Король Чарльз іноді перериває свою відпустку в Балморалі, яка досі триває, щоб відвідати важливі для монарха заходи.
Вчора король разом з Аурою Вудворд, директоркою Румунського культурного інституту в Лондоні, завітав на виставку, присвячену королеві Марії Румунській, у Гарнізонній каплиці в Лондоні.
Монарх був одягнений у темний смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку у дрібний принт, і взутий у лаковані, ідеально начищені туфлі. Чарльз уважно оглянув виставку та виявив інтерес до експозиції.
Королева Камілла, на жаль, до чоловіка не приєдналася на цьому заході.
Нагадаємо, що днями стало відомо, що подарував принц Гаррі своєму батькові під час нещодавнього візиту до Лондона. Це дуже особистий та дуже зворушливий подарунок.