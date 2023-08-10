В ідеальному костюмі та з браслетами на зап'ясті: принц Гаррі виступив перед публікою

Герцог Сассекський, який прибув до Японії без своєї дружини Меган Маркл, мав досить веселий вигляд та був життєрадісним. Під час виступу Гаррі багато сміявся і радісно махав натовпу, вихваляючи японську культуру.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Більшість свого життя я брав участь у багатьох благодійних організаціях, і я отримую величезне задоволення, допомагаючи якомога більшій кількості людей". Моє життя — благодійність, завжди було і завжди буде", — сказав під час свого виступу Гаррі, цитує його Daily Mail.

Також принц сказав, що йому сподобався "найнеймовірніший стейк Кобе, який він куштував на вечерю і на обід, додавши: "Ваша теплота, ваше співчуття, ваша щедрість — кожен елемент японської культури справді унікальний і дуже особливий".

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

"Я помітив це у свій перший візит чотири роки тому, коли приїхав на чемпіонат світу з регбі. І я б з радістю жив тут. Дякую вам за вашу гостинність. Мені дуже сподобалося знову бути тут, в Японії, і я з нетерпінням чекаю наступного візиту", — сказав герцог Сассекський.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Наприкінці цього тижня принц Гаррі вирушить до Сінгапуру для участі в благодійному турнірі Sentebale Polo Cup, який, за його словами, допоможе молодим людям, які постраждали від ВІЛ/СНІДу.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Одягнений цього разу принц був у темно-синій костюм та блакитну сорочку, а його чорні туфлі були ідеально начищені. Також на зап'ястях у герцога було кілька браслетів, а на пальці – обручка. Гаррі один з небагатьох чоловіків королівської родини, хто носить обручку після весілля.

Принц Гаррі в аеропорту Токіо / Фото: Getty Images

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