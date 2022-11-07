В костюмі та з лопатою в руках: короля Чарльза III заскочили за улюбленим заняттям

Кілька днів тому король Чарльз III провів прийом напередодні кліматичного саміту COP27 у Букінгемському палаці та привітав понад 200 гостей у своїй офіційній резиденції у Лондоні.

На території палацу король посадив дерево. Одягнений у костюм, білу сорочку та світлу краватку король узяв до рук лопату, щоб особисто висадити дерево.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Чарльза за висадкою дерев ще разом із його матір'ю королевою Єлизаветою II. Це було у жовтні 2021 року, коли вони разом посадили мідний бук у рамках ініціативи "Платиновий ювілей", який Єлизавета ІІ відсвяткувала у червні 2022 року. Померла монархиня, нагадаємо, 8 вересня, через три місяці після масштабних заходів з нагоди її 70-річчя на троні.

Нагадаємо, що коронація короля Чарльза III запланована на 6 травня 2023 року, вона відбудеться в особливий день для Гаррі та Меган, а також дружини короля – королеви Камілли.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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