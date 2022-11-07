В костюмі та з лопатою в руках: короля Чарльза III заскочили за улюбленим заняттям

Кілька днів тому король Чарльз III провів прийом напередодні кліматичного саміту COP27 у Букінгемському палаці та привітав понад 200 гостей у своїй офіційній резиденції у Лондоні.
На території палацу король посадив дерево. Одягнений у костюм, білу сорочку та світлу краватку король узяв до рук лопату, щоб особисто висадити дерево.
Минулого разу ми бачили Чарльза за висадкою дерев ще разом із його матір'ю королевою Єлизаветою II. Це було у жовтні 2021 року, коли вони разом посадили мідний бук у рамках ініціативи "Платиновий ювілей", який Єлизавета ІІ відсвяткувала у червні 2022 року. Померла монархиня, нагадаємо, 8 вересня, через три місяці після масштабних заходів з нагоди її 70-річчя на троні.
Нагадаємо, що коронація короля Чарльза III запланована на 6 травня 2023 року, вона відбудеться в особливий день для Гаррі та Меган, а також дружини короля – королеви Камілли.
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