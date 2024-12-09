В ідеальному штанному костюмі: королева Матильда сходила на виставку

Королева Бельгії Матильда відвідала виставку "Les Mondes de Paul Delvaux" у музеї Ла Бовері у Льєжі.
Її Величність цього дня мала стильний вигляд у світлому штанному костюмі, що складався з ідеально скроєного жакета з тонким поясом, що підкреслював талію та штанів-кльош зі стрілками, які, здається, були трохи довшими, ніж необхідно. Під пахвою Матильда тримала сірий маленький клатч, одягла великі сережки, кілька золотих браслетів на зап'ястя та годинник.
Королева Матильда віддала перевагу природному макіяжу, використовувала підводку для очей і туш для вій, а також зробила своє звичне укладання.
51-річна королева приїхала до міста, щоб оглянути виставку "Світи Поля Дельво" в музеї Ла Бовері. Експозицію організовано на честь покійного бельгійського художника, який помер 1994 року у віці 96 років. Матильда раніше захоплювалася творчістю Дельво та відвідала іншу виставку під назвою "Сюрреалізм у Бельгії", що проходила в галереї в Брюсселі, де була представлена ще одна його картина.
Нагадаємо, минулого тижня Королівський палац Бельгії опублікував нові портрети Матильди та її чоловіка короля Філіпа на честь срібної річниці весілля королівського подружжя.
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