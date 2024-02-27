В ідеальному синьому: королева Летиція у стриманому образі прилетіла з королем до Британії

Король Філіп VI і королева Летиція приїхали до Віндзора, щоб відвідати службу подяки за королем Греції Костянтином в каплиці Святого Георгія. Костянтин II, глава королівського дому Греції. Останній, що царював православний монарх, який правив від 6 березня 1964 до 1 червня 1973 року і помер в Афінах у віці 82 років у січні 2023 року.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція приїхала на службу в лаконічній темно-синій сукні міді з тонким ремінцем на талії, поверх якої її Величність накинула пальто до тону від Carolina Herrera і взула шкіряні човники від Lodi. Образ її доповнювали сережки-висячки з австралійськими перлами та маленький замшевий клатч. Макіяж та зачіска Летиції були класичними.

Король Філіп VI одягнув чорне пальто та чорний класичний костюм у поєднанні з білою сорочкою та темно-синьою краваткою. На шиї у монарха був шарф.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А буквально вчора Летиція та Філіп відвідали Валенсію, де побували на місці трагічної пожежі у багатоповерхівці, де загинули люди.

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