В Іспанії знайшли мертвою колишню принцесу Катару

Їй було 45 років.

В іспанському місті Марбелья поліція виявила мертвою колишню принцесу Катару – 45-річну Касію Галланіо. Вона — уродженка Лос-Анджелеса з польським корінням.

Французька газета Le Parisien повідомила, що на її тілі не було ознак фізичного насильства, а розслідування показало, що вона могла б померти від передозування наркотиків. Але її знайомі не вірять у це. Вони стверджують, що Галланіо була противницею алкоголю та заборонених речовин.

У 2004 році Касія вийшла заміж за дядька еміра Катару та колишнього міністра – Абдельазіза бен Халіфу Аль Тані. Вона була його третьою дружиною.

Після розлучення Галланіо протягом 15 років виборювала опіку над трьома доньками. Вона звинувачувала чоловіка у сексуальному насильстві над однією з них. Касії було відмовлено в опіці нібито через її боротьбу з алкоголізмом та депресією.

Вона жила на самоті в Іспанії у своєму будинку. Її діти жили з батьком у розкішному особняку в Парижі.

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