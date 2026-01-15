ТСН у соціальних мережах

Суспільство
236
2 хв

В іспанській королівській родині трапилося горе

На 84-му році життя померла молодша сестра королеви Софії та тітка короля Філіпа VI - принцеса Ірен.

Ольга Кузьменко
Принцеса Ірен із сестрою королевою Софією

Принцеса Ірен із сестрою королевою Софією / © Getty Images

Вона померла після періоду нестабільного здоров’я у палаці Сарсуела, де прожила кілька десятиліть.

«Їхні Величності Король і Королева та Її Величність Королева Софія з жалем повідомляють про смерть Її Королівської Високості принцеси Ірен Грецької сьогодні об 11:40 у палаці Сарсуела в Мадриді», — йдеться у повідомленні палацу Сарсуела.

Останні кілька років були затьмарені проблемами зі здоров’ям у Ірен, але це не завадило їй відвідувати деякі культурні заходи, заплановані нею, або важливі сімейні зустрічі зі своєю сестрою, королевою Софією. Останнім з них стало весілля принца Ніколаоса Грецького у лютому минулого року. Однак під час більшості своїх візитів, особливо останнім часом, вона була змушена користуватися інвалідним кріслом, щоб подолати проблеми з пересуванням, які обмежували її фізично, але, безумовно, не впливали на її душевний стан. Останнім свідченням погіршення її здоров’я стала неможливість поїздки на Майорку минулого літа: королева Софія скасувала своє звичайне перебування у палаці Марівент, щоб бути з нею.

Перебуваючи на виду у всіх, вона ніколи не прагнула загальної уваги, а зовсім навпаки. Вона завжди залишалася в тіні своєї сестри Софії, яка завжди дбала про її добробут. Вони були нерозлучні до сьогодні, коли палац Сарсуела оголосив про її смерть. Заміжня вона ніколи не була і дітей у неї не було.

Подробиці прощання з принцесою Ірен поки що не розголошуються, але очікується, що її буде поховано на цвинтарі Татой, тому самому місці, де спочивають останки її батьків, короля Павла і королеви Фредерыки, і де вона зовсім нещодавно попрощалася зі своїм братом Костянтином.

