В кабінеті у принца Гаррі: син короля Чарльза зберігає особливо сентиментальні подарунки від українських військових

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

У ролику Меган зненацька з'явилася в кабінеті 41-річного Гаррі в їхньому будинку в Монтесіто, де він сидів босоніж за своїм столом. Герцогиня принесла йому плитку шоколаду з останньої колаборації її бренду As ever із люксовим виробником шоколаду Compartés.

«Білий шоколад? Будь ласка», - прокоментувала Меган, на що Гаррі відповів: «Дякую, люблю тебе», - йдеться у відео.

Меган опублікувала видео з кабинету принца Гаррі в їхньому домі в Монтесіто / © Instagram Меган Маркл

У відео шанувальникам вдалося поглянути на обстановку в офісі Гаррі, де є кілька предметів, які мають для нього сентиментальну цінність. Особливо в очі кинулася вітрина, в якій, зважаючи на все, виставлена ​​колекція військових шевронів, зокрема й тих, які принцу подарували українські військові під час його візиту до України.

Реклама

Також відомо, що шеврони були подаровані принцу українською командою з Ігор Invictus — міжнародного турніру з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців, започаткованого Гаррі, ветераном британської армії, 2014 року.

Принц Гаррі та його колекція шевронів / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, у вересні 2025 року молодший син короля Чарльза відвідав з візитом Київ, а у квітні того ж року побував у Львові у реабілітаційному центрі для військових та цивільних осіб Superhumans Center.