В капелюсі замість тіари: згадуємо весільний образ Волліс Сімпсон - дружини короля Едуарда VIII

3 червня 1937 року відбулося весілля короля Едуарда, який зрікся престолу, і його коханої Волліс Сімпсон.

Вони познайомилися, коли Волліс зі своїм другим чоловіком Ернестом Сімпсоном перебралися жити до Лондона, де подружилися з Тельмою Ферніс (коханкою принца Вельського Едуарда) і були запрошені на прийом в заміський будинок Берроу Корт, недалеко від міста Мелтон Маубрей, де і відбулося знайомство Волліс зі спадкоємцем престолу.

Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / Associated Press

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Їхній роман почався 1934 року, коли Волліс була ще заміжньою жінкою. Через два роки в грудні 1936-го принц Вельський підписав документ, в якому відрікався від престолу за себе і своїх нащадків. А наступного дня Едуард VIII виступив на радіо і в своїй промові заявив, що вважає неможливим виконувати обов'язки короля без допомоги і підтримки жінки, яку він кохає. Король не міг одружутися на Волліс Сімпсон без підтримки уряду та англіканської церкви.

Його мати Марія Текська зробила синові підтримку, хоча не могла зрозуміти, чому Едуард знехтував своїми королівськими обов'язками через свої особисті почуття до жінки. Після його зречення королева Марія, яка раніше була знайома з місіс Волліс, більше ніколи з нею не зустрічалася.

Марія Текська і король Георг V / Getty Images

Потім Едуард VIII поїхав до Австрії і зупинився там у друзів доти, поки Волліс Сімпсон не отримала розлучення з колишнім чоловіком.

Їхнє весілля відбулося 3 червня 1937 року в замку Шато-де-Канде у Франції. На Волліс була сукня від Mainbocher. На зап'ястях були численні браслети, зверху на сукні була брошка, а на голові капелюх замість тіари і фати. В руках Волліс тримала білі рукавички. На весіллі були присутні Рендольф Спенсер-Черчілль (син прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Спенсер-Черчілля), Ежен Деніел фон Ротшильд і Едвард Дадлі Меткалф (близький друг герцога Віндзорського).

Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / Associated Press

Молодший брат Едуарда – новоспечений король Георг VI, дав йому і його дружині титул герцога і герцогині Віндзорських. Під тиском британського уряду, король відмовив у додаванні приставки "королівська високість" до титулу новоспеченої герцогині.

Герцог Віндзорський Едуард і Волліс Сімпсон / Associated Press

До кінця своїх днів Едуард і його дружина Волліс жили у Франції. Вони вели багате світське життя. Дітей у пари не було. Ходять чутки, що під час роману з молодим італійським дипломатом графом Галеаццо Чіано Волліс завагітніла і зробила аборт, що призвело до того, що більше вона дітей мати не могла. Можливо, це все ж таки чутки, але тим не менш у Волліс і Едуарда дітей так і не з'явилося.

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Весілля герцога Віндзорського Едуарда і Волліс Сімпсон (5 фото)

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