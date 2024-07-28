В компанії колишнього чоловіка: королева Камілла у квітковій сукні на перегонах в Аскоті

Королева відвідала кінні змагання в Аскоті, де з'явилася у компанії свого першого чоловіка Ендрю Паркер-Буолза.
Король Чарльз, теперішній чоловік королеви Камілли, не був присутній з нею на заході, оскільки зараз перебуває в Сандрінгемі.
77-річна королева відвідала День короля Георга QIPCO на іподромі Аскот у Беркширі та приїхала у сукні з синіми ірисами Suzannah London, в руках тримала плетену сумку Bottega Veneta та взута у світлі туфлі на підборах Eliot Zed. Королева доповнила свій образ капелюхом з широкими крисами, улюбленою підвіскою з топазом та діамантами Kiki McDonough, а також пластинчастою підвіскою з ініціалами її онуків. Також на ній було кілька браслетів Van Cleef & Arpels та перлинні сережки-висячки. Макіяж Камілла зробила класичний і волосся уклала в зачіску.
Її Величність зустрілася з деякими жокеями на заході та поговорила з ними після завершення перегонів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо сестри королеви Камілли і, кажуть, це може вплинути на стосунки майбутнього короля з його мачухою.
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