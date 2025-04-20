ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
1 хв

В костюмі, яскравій краватці та з кумедною зачіскою: син герцогині Софі на великодній службі

17-річний син принца Едварда та герцогині Софі — Джеймс — приєднався до батьків на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Уесекський

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Хлопець приїхав на службу у темно-синьому костюмі, доповнивши його білою сорочкою та червоною краваткою у принт тенісних ракеток. Також ми звернули увагу на його незвичайну зачіску, довгий чубчик Джеймса смішно стирчав, втім, якщо подивитися інші фотографії хлопця з різних заходів, таку зачіску він часто носить.

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Нагадаємо, його мати герцогиня Единбурзька Софі з’явилася на службі у каплиці Святого Георгія у бордовому пальті від ALAÏA, під яким була молочно-біла сукня з коміром. Образ герцогиня доповнила капелюхом-таблеткою Jane Taylor London ніжно-рожевого кольору з вуаллю, взута в лаковані туфлі-човники на підборах Jimmy Choo, а в руках тримала клатч бордового кольору від Sophie Habsburg.

Принц Едвард, Джеймс Весекський та герцогиня Софі / © Associated Press

Принц Едвард, Джеймс Весекський та герцогиня Софі / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie