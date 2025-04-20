В костюмі, яскравій краватці та з кумедною зачіскою: син герцогині Софі на великодній службі

Джеймс Уесекський / © Getty Images

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Хлопець приїхав на службу у темно-синьому костюмі, доповнивши його білою сорочкою та червоною краваткою у принт тенісних ракеток. Також ми звернули увагу на його незвичайну зачіску, довгий чубчик Джеймса смішно стирчав, втім, якщо подивитися інші фотографії хлопця з різних заходів, таку зачіску він часто носить.

Джеймс Уесекський / © Getty Images

Нагадаємо, його мати герцогиня Единбурзька Софі з’явилася на службі у каплиці Святого Георгія у бордовому пальті від ALAÏA, під яким була молочно-біла сукня з коміром. Образ герцогиня доповнила капелюхом-таблеткою Jane Taylor London ніжно-рожевого кольору з вуаллю, взута в лаковані туфлі-човники на підборах Jimmy Choo, а в руках тримала клатч бордового кольору від Sophie Habsburg.

Принц Едвард, Джеймс Весекський та герцогиня Софі / © Associated Press