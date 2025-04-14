В костюмі кольору деніму і з новою зачіскою: княгиня Шарлін зачарувала образом на публіці

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Реклама

Княгиня та князь були зазнімковані під час церемонії нагородження після фіналу серед чоловіків на 8-й день Rolex Monte-Carlo Masters 2025, тенісного турніру ATP 1000 у Monte-Carlo Country Club.

Альбер був одягнений у темно-синій піджак, світло-сірі штани і білу сорочку, а також у краватку в червоно-зелену смужку, а його дружина Шарлін одяглася в штанний костюм кольору деніму, який складався з подовженого жакету та штанів-кльош, взула білі гостроносі туфлі на шпильці, вона була з перлинним намистом на шиї та в перлинних сережках-цвяшках.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Своє світле волосся Шарлін уклала в красиві недбалі локони. Ми звернули увагу, що вона змінила зачіску з короткої стрижки на довше волосся. Також княгиня зробила ніжний макіяж.

Реклама

Раніше минулого тижня Шарлін відвідала церемонію вручення дипломів Червоного Хреста в Монако, де з'явилася у двобортному вовняному жакеті та прямих штанях з натуральної вовни кольору морської хвилі від Giorgio Armani та взула туфлі-човники від Louis Vuitton.

Княгиня Шарлін / © Getty Images