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В костюмі кольору деніму і з новою зачіскою: княгиня Шарлін зачарувала образом на публіці
Княгиня Шарлін склала компанію своєму чоловікові князю Альберу II на публічному заході.
Княгиня та князь були зазнімковані під час церемонії нагородження після фіналу серед чоловіків на 8-й день Rolex Monte-Carlo Masters 2025, тенісного турніру ATP 1000 у Monte-Carlo Country Club.
Альбер був одягнений у темно-синій піджак, світло-сірі штани і білу сорочку, а також у краватку в червоно-зелену смужку, а його дружина Шарлін одяглася в штанний костюм кольору деніму, який складався з подовженого жакету та штанів-кльош, взула білі гостроносі туфлі на шпильці, вона була з перлинним намистом на шиї та в перлинних сережках-цвяшках.
Своє світле волосся Шарлін уклала в красиві недбалі локони. Ми звернули увагу, що вона змінила зачіску з короткої стрижки на довше волосся. Також княгиня зробила ніжний макіяж.
Раніше минулого тижня Шарлін відвідала церемонію вручення дипломів Червоного Хреста в Монако, де з'явилася у двобортному вовняному жакеті та прямих штанях з натуральної вовни кольору морської хвилі від Giorgio Armani та взула туфлі-човники від Louis Vuitton.