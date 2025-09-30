ТСН у соціальних мережах

В костюмі кольору вершкового масла і з обідком: королева Матильда з візитом у Вені

Королева Матильда вирушила до Австрії на запрошення президента Олександра Ван дер Беллена.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Її Величність королева Матильда приїхала, щоб виконати програму, пов’язану з культурою та міжнародною дипломатією. На запрошення президента Австрії Олександра Ван дер Беллена вона взяла участь в офіційному відкритті виставки, присвяченій художниці епохи бароко Міхаеліні Вотє, наголошуючи на її художній та історичній цінності.

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Крім цього культурного заходу, бельгійська монархиня відвідала Управління ООН з наркотиків і злочинності, де, виступаючи як поборник Цілей сталого розвитку, вона підтвердила свою прихильність до цієї справи.

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Для нової появи на публіку королева обрала елегантне вбрання кольору вершкового масла, яке складалося зі спідниці міді та блузки без рукавів структурованого силуету від Natan Couture, а в неї на голові був досить нетиповий для королеви аксесуар — обід Maison Fabienne Delvigne і взяла з собою сумку до тону.

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Волосся Матильди було зібрано в зачіску, а у вухах були сережки Carolina Herrera, кілька браслетів на зап’ястя та годинник. А взула Матильда туфлі-човники на підборах.

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Раніше королева, нагадаємо, повернулася з поїздки до США, де вона знайшла час відвідати свою старшу дочку принцесу Єлизавету у кампусі Гарварда.

