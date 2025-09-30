- Дата публікації
В костюмі кольору вершкового масла і з обідком: королева Матильда з візитом у Вені
Королева Матильда вирушила до Австрії на запрошення президента Олександра Ван дер Беллена.
Її Величність королева Матильда приїхала, щоб виконати програму, пов’язану з культурою та міжнародною дипломатією. На запрошення президента Австрії Олександра Ван дер Беллена вона взяла участь в офіційному відкритті виставки, присвяченій художниці епохи бароко Міхаеліні Вотє, наголошуючи на її художній та історичній цінності.
Крім цього культурного заходу, бельгійська монархиня відвідала Управління ООН з наркотиків і злочинності, де, виступаючи як поборник Цілей сталого розвитку, вона підтвердила свою прихильність до цієї справи.
Для нової появи на публіку королева обрала елегантне вбрання кольору вершкового масла, яке складалося зі спідниці міді та блузки без рукавів структурованого силуету від Natan Couture, а в неї на голові був досить нетиповий для королеви аксесуар — обід Maison Fabienne Delvigne і взяла з собою сумку до тону.
Волосся Матильди було зібрано в зачіску, а у вухах були сережки Carolina Herrera, кілька браслетів на зап’ястя та годинник. А взула Матильда туфлі-човники на підборах.
Раніше королева, нагадаємо, повернулася з поїздки до США, де вона знайшла час відвідати свою старшу дочку принцесу Єлизавету у кампусі Гарварда.