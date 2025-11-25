ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
1 хв

У костюмі модного відтінку та на підборах: 88-річна королева Соня з’явилася на публіці

88-річна норвезька королева відвідала світський захід в Осло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня — дружина короля Норвегії Гаральда V — була присутня на відкритті свого симпозіуму з кераміки в Королівській художній стайні в Осло.

Її Величність приїхала на захід у бордовому подовженому вельветовому жакеті та прямих штанях зі стрілками. Лук модного осіннього кольору королева Соня доповнила чорними черевиками на невисоких підборах, сорочкою в квітковий принт, а також ланцюжком із кулоном на шиї та сережками. Її волосся було укладене, а на обличчі був легкий макіяж. Також Соня наділа окуляри для читання.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Раніше королева приїжджала на виставку до Лондона, яка відбулася у галереї Тейт Модерн. Того разу вона обрала для свого виходу в світ діловий образ, одягнувши штанний костюм, що складався з подовженого жакета з рюшею і широких штанів.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie