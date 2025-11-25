- Дата публікації
У костюмі модного відтінку та на підборах: 88-річна королева Соня з’явилася на публіці
88-річна норвезька королева відвідала світський захід в Осло.
Королева Соня — дружина короля Норвегії Гаральда V — була присутня на відкритті свого симпозіуму з кераміки в Королівській художній стайні в Осло.
Її Величність приїхала на захід у бордовому подовженому вельветовому жакеті та прямих штанях зі стрілками. Лук модного осіннього кольору королева Соня доповнила чорними черевиками на невисоких підборах, сорочкою в квітковий принт, а також ланцюжком із кулоном на шиї та сережками. Її волосся було укладене, а на обличчі був легкий макіяж. Також Соня наділа окуляри для читання.
Раніше королева приїжджала на виставку до Лондона, яка відбулася у галереї Тейт Модерн. Того разу вона обрала для свого виходу в світ діловий образ, одягнувши штанний костюм, що складався з подовженого жакета з рюшею і широких штанів.