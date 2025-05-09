В костюмі ніжного відтінку: Зара Тіндалл сходила на світську тусовку

Зара Тіндалл / © Getty Images

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Зара Тіндалл відвідала обід у The Sporting Club, з’явившись на публіці в ніжно-рожевому штанному костюмі від Cefinn, який складався з вільного жакета з загостреними лацканами і широких штанів блідо-рожевого кольору.

Зара Тіндалл

Зара взула бежеві туфлі на підборах від Valentino і взяла сумку Lottie від Aspinal кольору слонової кістки на ремінці-ланцюжку. На зап’ясті у Зари був годинник, у вухах золоті сережки, волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж. Під час заходу королівська особа виступила із промовою.

Зоря Тіндалл

Зара Тіндалл досі займається кінним спортом, тому частіше, ніж у світському суспільстві, її можна побачити на іподромах і змаганнях. Нещодавно донька принцеси Анни відвідувала тренування перед змаганнями в парку Сайренсестер, де її приїхала підтримати мати.

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Зара Тіндалл / © Getty Images