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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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27
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1 хв

В костюмі-трійці та з чоловіком: племінниця принцеси Діани з’явилася на Вімблдоні

Племінниця принцеси Діани — леді Амелія Спенсер — відвідала з чоловіком Вімблдон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Грег Маллетт та Амелія Спенсер

Грег Маллетт та Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер та Грег Маллетт відвідали Вімблдонський тенісний чемпіонат у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Леді Амелія приїхала у стильному молочному костюмі-трійці, який складався із жилета, жакету та широких штанів. Вона була взута в чорні гостроносі туфлі на підборах, а на плечі в неї висіла смарагдова сумка зі шкіри крокодила на ремінці-ланцюжку.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Дівчина розпустила своє біляве волосся і одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами, зробила легкий макіяж та манікюр у світлому відтінку.

Її чоловік одягнув сіру футболку-поло та білі вузькі штани, а взув замшеві туфлі. Він був у чорних сонцезахисних окулярах і мав стильний вигляд.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, одного дня Вімблдон відвідала британська аристократка леді Амелія Віндзор. Вона була в чорному сарафані довжини міді в дрібний гороховий принт на тонких бретельках і взута в шкіряні ляпанці на високій платформі нюдового кольору.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

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