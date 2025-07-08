В костюмі-трійці та з чоловіком: племінниця принцеси Діани з’явилася на Вімблдоні

Грег Маллетт та Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

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Амелія Спенсер та Грег Маллетт відвідали Вімблдонський тенісний чемпіонат у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні.

Леді Амелія приїхала у стильному молочному костюмі-трійці, який складався із жилета, жакету та широких штанів. Вона була взута в чорні гостроносі туфлі на підборах, а на плечі в неї висіла смарагдова сумка зі шкіри крокодила на ремінці-ланцюжку.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Дівчина розпустила своє біляве волосся і одягла сонцезахисні окуляри зі світлими лінзами, зробила легкий макіяж та манікюр у світлому відтінку.

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Її чоловік одягнув сіру футболку-поло та білі вузькі штани, а взув замшеві туфлі. Він був у чорних сонцезахисних окулярах і мав стильний вигляд.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Нагадаємо, одного дня Вімблдон відвідала британська аристократка леді Амелія Віндзор. Вона була в чорному сарафані довжини міді в дрібний гороховий принт на тонких бретельках і взута в шкіряні ляпанці на високій платформі нюдового кольору.

Грег Маллетт і Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер