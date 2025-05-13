В костюмі Victoria Beckham: стильна принцеса Кейт приїхала на церемонію в Лондоні

Принцеса Кейт / © Getty Images

Реклама

Кетрін приїхала на церемонію British Fashion Council British Design, щоб вручити премію королеви Єлизавети II.

Принцеса прибула на церемонію в оливковому штанному костюмі Victoria Beckham, під жакет одягла білу блузку з рюшами від Knatchbull і взута туфлі-човники зі шкіри від Ralph Lauren, доповнивши образ сережками-висячками з перлинами і заручальною каблучкою з сапфіром. У Кейт було розпущене волосся, а на обличчі був класичний макіяж.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час візиту Кейт вручила премію королеви Єлизавети II за британський дизайн на заході, організованому Британською радою моди (BFC), а перемому отримав дизайнер Патрік Макдавелл. Захід у лондонській студії 180 Studios біля Стренда вшановує вплив молодих британських креативників та індустрію моди Великобританії, яка процвітає.

Реклама

Принцеса Кейт вручила нагороду дизайнеру Патріку Макдавеллу / © Getty Images

Премія вручається вже восьмий рік та відзначає внесок молодих британських дизайнерів, які є лідерами в галузі стійких практик і позитивно впливають на навколишнє середовище.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images