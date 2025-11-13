- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
В костюмі винного кольору і блузці з бантом: королева Летиція зустрілася зі студентами в Пекіні
Королева Летиція зустрілася зі студентами Пекінського університету іноземних мов під час їхнього із королем Філіпом VI державного візиту до Китаю.
Під час візиту королева змогла дізнатися, як студенти вивчають іспанську мову. Біля університету королеву зустрічали, як справжню зірку, студенти оточили її увагою, фотографували та тепло вітали королівську особу.
Для візиту королева обрала костюм-двійку темного винного кольору та чорну блузку з бантом на шиї та взула чорні балетки з гострим носком, прикрашені бантом. Образ королеви доповнювали золоті сережки-краплі Pdpaola та каблучка Coreterno, а в руках вона тримала сумку Carolina Herrera.
Королева провела особисту зустріч з кількома зі студентів, розпитала їх про те, як вони вивчають іспанську мову, та про головні особливості іспанської культури. А її чоловік король Філіп VI виступив із промовою.
Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя провело зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань, де королева з’явилася в приголомшливому пальті з квітковою аплікацією та аксесуарами в рожевих відтінках.