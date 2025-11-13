В костюмі винного кольору і блузці з бантом: королева Летиція зустрілася зі студентами в Пекіні

Королева Летиція / © Associated Press

Під час візиту королева змогла дізнатися, як студенти вивчають іспанську мову. Біля університету королеву зустрічали, як справжню зірку, студенти оточили її увагою, фотографували та тепло вітали королівську особу.

Королева Летиція в Пекіні / © Associated Press

Для візиту королева обрала костюм-двійку темного винного кольору та чорну блузку з бантом на шиї та взула чорні балетки з гострим носком, прикрашені бантом. Образ королеви доповнювали золоті сережки-краплі Pdpaola та каблучка Coreterno, а в руках вона тримала сумку Carolina Herrera.

Королева Летиція в Пекіні / © Associated Press

Королева провела особисту зустріч з кількома зі студентів, розпитала їх про те, як вони вивчають іспанську мову, та про головні особливості іспанської культури. А її чоловік король Філіп VI виступив із промовою.

Королева Летиція в Пекіні / © Associated Press

Король Філіп VI і королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція в Пекіні / © Associated Press

Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя провело зустріч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань, де королева з’явилася в приголомшливому пальті з квітковою аплікацією та аксесуарами в рожевих відтінках.