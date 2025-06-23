В костюмі з баскою: Хана Крос в елегантному образі сходила на Королівські кінні перегони

Хана Крос / © Getty Images

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Колишню дівчину Брукліна Бекхема — Хану Крос — знову зазнімкували фотографи на кінних перегонах Royal Ascot.

Ми бачили кілька образів моделі на цьому світському заході. Дівчина продемонструвала лук у білій шовковій сукні по щиколотку з довгими рукавами та глибоким декольте, яку вона поєднувала з величезним капелюхом з вуаллю та чорними туфлями.

Хана Крос / © Getty Images

А також одягала білий жакет з баскою, прикрашеною ґудзиками та бантами та спідницю максі силуету «русалка», а взула прозорі босоніжки і доповнила аутфіт маленькою молочно-білою сумкою, капелюхом-пігулкою з вуаллю, сережками-висячками та ниткою парлів на шиї. Хана зробила легкий лаконічний макіяж очей і помадою підкреслила пухкі губи.

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Хана Крос / © Getty Images

Нагадаємо, також до Аскота приїжджали на кінні перегони сестри Амелія та Еліза Спенсери. Вони привернули увагу тим, що вибрали образи в одному стилі.