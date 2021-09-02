В костюмі і без Меган: принц Гаррі відвідав світський захід в Лондоні

В костюмі і без Меган: принц Гаррі відвідав світський захід в Лондоні

Принц Гаррі несподівано з'явився на церемонії вручення нагород у Великій Британії.

Герцог Сассекський був віртуально присутній на вручення нагород GQ Men of the Year вийшовши на зв'язок за допомогою Zoom з їхнього з Меган будинку в Каліфорнії.

"Принц Гаррі з'явився в прямому ефірі з Каліфорнії, щоб виступити з промовою на @BritishGQ", написав у твітері журналіст Елліот Вагланд.

Prince Harry appears live from California to give a speech at the @BritishGQ awards pic.twitter.com/WAEJDcJ95Y — Elliot Wagland (@elliotwagland) September 1, 2021

Гаррі одягнув костюм, білу сорочку і краватку-метелика і з'явився перед публікою. На фото, зроблених під час виступу, герцог Сассекськиц якраз виголошує промову, пише Hello!.

Зазначимо, нагороди отримали Ентоні Гопкінс, який раніше був оголошений переможцем GQ's Legend Award, британський актор Реге-Жан Пейдж, який здобув популярність зігравши в серіалі "Бріджертони" отримав нагороду за видатні досягнення, а Гарет Саутгейт отримав статуетку Inspiration Award за те, що вивів футбольну команду Англії у фінал чемпіонату Європи.

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