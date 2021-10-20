В костюмі і знову без тростини: королева Єлизавета II вітала Білла Гейтса та інших гостей у Віндзорському замку

В костюмі і знову без тростини: королева Єлизавета II вітала Білла Гейтса та інших гостей у Віндзорському замку

Королева Єлизавета II сповнена сил і енергії, і вже навіть без тростини вчора зустрічала важливих гостей у Віндзорському замку, де відбувся Глобальний інвестиційний саміт.

У заході взяли участь представники великого бізнесу і політичні діячі, серед гостей були присутні син Єлизавети II і майбутній король принц Чарльз, принц Вільям, герцог і герцогиня Глостерські, принц Майкл Кентський і лорд Фредерік Віндзор.

Принц Вільям з гостями під час прийому для лідерів міжнародного бізнесу та інвестицій в Віндзорському замку / Getty Images

А також прийом відвідали прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, глава МЗС Елізабет Трас, міністр зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревел'ян, спецпосланець президента США з питань клімату Джон Керрі, американський підприємець і громадський діяч Білл Гейтс та інші.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

Раніше Борис Джонсон оголосив про партнерство з Гейтсом в проєкті, вартість якого оцінюють у 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Ця угода повинна допомогти прискорити розвиток зеленої енергетики і досягти цілей за нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.

Королева Єлизавета II і Борис Джонсон / Associated Press

Її Величність королева, яка цього дня мала приголомшливий вигляд в бірюзовому костюмі і своїх улюблених туфлях від Anello & Davide, вітала гостей рукостисканнями і була без захисної маски, як, втім, і всі інші гості.

Королева Єлизавета II і Білл Гейтс / Associated Press

Королева Єлизавета II і Білл Гейтс / Associated Press

У Єлизавети II було красиве укладання, легкий макіяж на обличчі з рожевою помадою на губах. А на шиї і в вухах були її улюблені перлинні прикраси. Також королева одягла діамантову брошку.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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