В костюмі з яскравим акцентом і в обідку: королева Максима відвідала кілька заходів

Королева Нідерландів здійснила кілька робочих візитів в рамках виконання своїх королівських обов'язків.

Максима відвідала молочну ферму сім'ї Тен Гаве в Леттелі. А також відкрила новий бізнес-центр Hesselink Koffie в Вінтерсвейку і з нагоди відкриття посадила в саду кліматичне дерево.

Королева Максима / Getty Images

Звичайно, не можна не відмітити образ, в якому Її Величність прибула на всі ці заходи. Королева-консорт одягла елегантний бежевий костюм, що складався із жакета з короткими рукавами і широких штанів-кюлотів в поєднанні з яскравими морквяним туфлями-човниками на підборах і клатчем в тон.

Королева Максима / Getty Images

Спереду вбрання було розшите помаранчевими квітами, а на голові у Максими був обідок. Волосся королеви було зібране в низький хвіст, а на обличчі був досить насичений макіяж.

На сторінці нідерландських монархів в Instagram опублікували й інші знімки, на яких Максима садить дерево просто на підборах.

А в нашій добірці тут ви можете подивитися, як інші королівські особи під час різних візитів теж займалися висадкою дерев.

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