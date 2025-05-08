- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
В лаконічному пальті та з перлинним кольє: принцеса Анна була присутня на садовій вечірці в Лондоні
Сестра короля Чарльза — королівська принцеса Анна — відвідала вчора першу садову вечірку у Букінгемському палаці.
Принцеса Анна приєдналася до Чарльза та Камілли, а також герцога і герцогині Единбурзької на щорічній вечірці, яка проводиться, як данина поваги видатним членам спільноти за їхній внесок і винагородити за громадську службу. Такі вечірки — традиція у британській королівській родині та проводяться від 1860-х років.
Анна була в лаконічній сукні і пальті прямого фасону, доповнивши лук широким капелюхом з квітами. На пальто принцеса прикріпила золоту брошку, у вухах її сяяли золоті сережки з перлинами, а на шиї було намисто з перлів.
Принцеса Анна була в синіх рукавичках, під пахвою тримала шкіряну сумку сірого кольору і взула чорні шкіряні туфлі на підборах. Принцеса була практично без макіяжу на обличчі, лише трохи нанесла блиск на губи і зробила свою фірмову зачіску.
Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі сяяла на вечірці в білій сукні з чорним квітковим принтом від Erdem, а королева Камілла вдягла синю сукню від Dior і з брошкою покійної королеви Єлизавети II на грудях.