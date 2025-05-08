В лаконічному пальті та з перлинним кольє: принцеса Анна була присутня на садовій вечірці в Лондоні

Принцеса Анна / © Associated Press

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Принцеса Анна приєдналася до Чарльза та Камілли, а також герцога і герцогині Единбурзької на щорічній вечірці, яка проводиться, як данина поваги видатним членам спільноти за їхній внесок і винагородити за громадську службу. Такі вечірки — традиція у британській королівській родині та проводяться від 1860-х років.

Анна була в лаконічній сукні і пальті прямого фасону, доповнивши лук широким капелюхом з квітами. На пальто принцеса прикріпила золоту брошку, у вухах її сяяли золоті сережки з перлинами, а на шиї було намисто з перлів.

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна була в синіх рукавичках, під пахвою тримала шкіряну сумку сірого кольору і взула чорні шкіряні туфлі на підборах. Принцеса була практично без макіяжу на обличчі, лише трохи нанесла блиск на губи і зробила свою фірмову зачіску.

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Принцеса Анна / © Associated Press

Нагадаємо, герцогиня Единбурзька Софі сяяла на вечірці в білій сукні з чорним квітковим принтом від Erdem, а королева Камілла вдягла синю сукню від Dior і з брошкою покійної королеви Єлизавети II на грудях.

Принцеса Анна, герцогиня Софі та принц Едвард / © Associated Press