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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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218
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1 хв

У луку осінніх відтінків: королева Мері відвідала церемонію вручення нагород

Королева Данії Мері відвідала церемонію вручення нагород Hubertusjagten, яка відбулася у Дюрегавені, на північ від Копенгагена, де вона вручила почесну премію, яка носить її ім’я.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мері

Королева Мері

Її Величність відвідала Хубертус’ягтен — кінні змагання, які проводяться кожної першої неділі листопада в Дюрегавені на північ від Копенгагена і збирають десятки вершників перед тисячами глядачів.

Вона бере участь у цьому заході вже багато років, хоча 2015-го їй довелося пропустити його через офіційну поїздку до Єгипту. Тепер дружина Фредеріка X вручала почесну нагороду, яка носить її ім’я — обов’язок, який вона взяла на себе, коли була кронпринцесою.

Для цього випадку Мері обрала образ у сільському стилі, що ідеально підходить до кінної тематики. Вона одягла приталений темно-коричневий жакет з передніми кишенями та шкіряним поясом, який підкреслював талію, у поєднанні з картатою спідницею міді в зелених і коричневих тонах.

Королева Мері

Королева Мері

Завершили ансамбль темно-коричневі замшеві чоботи до коліна і крислатий капелюх, прикрашений пір’ям, а каштанове волосся королева залишила розпущеним. Загалом образ був витриманий у картатих осінніх тонах.

Королева Мері

Королева Мері

Фотографіями та відео з заходу королівська родина поділилася у своєму Instagram.

(гортайте фото праворуч)

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