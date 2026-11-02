У луку осінніх відтінків: королева Мері відвідала церемонію вручення нагород

Королева Мері

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Її Величність відвідала Хубертус’ягтен — кінні змагання, які проводяться кожної першої неділі листопада в Дюрегавені на північ від Копенгагена і збирають десятки вершників перед тисячами глядачів.

Вона бере участь у цьому заході вже багато років, хоча 2015-го їй довелося пропустити його через офіційну поїздку до Єгипту. Тепер дружина Фредеріка X вручала почесну нагороду, яка носить її ім’я — обов’язок, який вона взяла на себе, коли була кронпринцесою.

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Для цього випадку Мері обрала образ у сільському стилі, що ідеально підходить до кінної тематики. Вона одягла приталений темно-коричневий жакет з передніми кишенями та шкіряним поясом, який підкреслював талію, у поєднанні з картатою спідницею міді в зелених і коричневих тонах.

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Королева Мері

Завершили ансамбль темно-коричневі замшеві чоботи до коліна і крислатий капелюх, прикрашений пір’ям, а каштанове волосся королева залишила розпущеним. Загалом образ був витриманий у картатих осінніх тонах.

Королева Мері

Фотографіями та відео з заходу королівська родина поділилася у своєму Instagram.

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