- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
В луку в стилі casual та з новою зачіскою: княгиня Шарлін на спортивному турнірі
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали перший турнір з регбі-7 у Монако, який відбувся у п'ятницю, 1 травня, на стадіоні принца Жака у Босолі.
Організований Федерацією регбі Монако та футбольним клубом AS Monaco Rugby за підтримки Фонду принцеси Шарлін Монакської, цей турнір з регбі-7 зібрав жіночі та чоловічі команди з Монако та з усього світу у спортивній, дружній та цілеспрямованій атмосфері.
Шарлін, як президентка Федерації регбі Монако, відкрила турнір серед чоловіків разом із Антуаном Зегдаром, покровителем заходу та послом її Фонду.
На завершення турніру княжа пара вручила трофей команді «Севентіс», яка перемогла в матчі проти «ОАЕ Шахін» з рахунком 35:14.
На спортивному заході княгиня Шарлін з'явилася в сорочці з довгими рукавами на ґудзиках Max Mara, білому топі та білих штанях, а взута була у кросівки Hermes у бежевому кольорі.
Волосся Шарлін було розпущене, тепер вона демонструє своє нове укладання легкими хвилями, а на її обличчі був легкий макіяж і кілька золотих сережок у вухах.
Також нещодавно Шарлін та її чоловік Альбер II відвідували відкриття притулку для тварин у Пейлі, де княгиня з'явилася у діловому штанному костюмі.