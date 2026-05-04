В луку в стилі casual та з новою зачіскою: княгиня Шарлін на спортивному турнірі

Організований Федерацією регбі Монако та футбольним клубом AS Monaco Rugby за підтримки Фонду принцеси Шарлін Монакської, цей турнір з регбі-7 зібрав жіночі та чоловічі команди з Монако та з усього світу у спортивній, дружній та цілеспрямованій атмосфері.

Шарлін, як президентка Федерації регбі Монако, відкрила турнір серед чоловіків разом із Антуаном Зегдаром, покровителем заходу та послом її Фонду.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

На завершення турніру княжа пара вручила трофей команді «Севентіс», яка перемогла в матчі проти «ОАЕ Шахін» з рахунком 35:14.

На спортивному заході княгиня Шарлін з'явилася в сорочці з довгими рукавами на ґудзиках Max Mara, білому топі та білих штанях, а взута була у кросівки Hermes у бежевому кольорі.

Волосся Шарлін було розпущене, тепер вона демонструє своє нове укладання легкими хвилями, а на її обличчі був легкий макіяж і кілька золотих сережок у вухах.

Також нещодавно Шарлін та її чоловік Альбер II відвідували відкриття притулку для тварин у Пейлі, де княгиня з'явилася у діловому штанному костюмі.

