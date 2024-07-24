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В луку, як у принцеси Діани: Меган Маркл сходила до ресторану з подругою

В луку, як у принцеси Діани: Меган Маркл сходила до ресторану з подругою

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл заскочили на виході з італійського ресторану Tre Lune у Монтесіто.

Герцогиня Сассекська сходила на обід із подругою Кімберлі Вільямс-Пейслі, дружиною американського кантрі-співака Бреда Пейслі та зіркою фільму 90-х років "Батько нареченої".

Меган була в білій сорочці від лос-анджелеського бренду Anine Bing, джинсах від La Ligne та балетках Chanel. Образ, фотографії якого опублікувало видання Daily Mail, дружина принца Гаррі доповнила чорною сумкою Dior Medium Lady D-Lite з чорною вишивкою Cannage, сонцезахисними окулярами-авіаторами Ray Ban, кольє Сartier з жовтого золота з діамантами, браслетом Lorraine у поєднанні з іншим браслетом Саrtier Love. На шиї у Меган також сяяла золота прикраса Ariel Gordon Jewelry з підвіскою у вигляді диска. Вартість прикрас герцогині Сассекської в цьому образі оцінюється близько 80 тисяч доларів.

Деякі королівські шанувальники зазначають, що цей образ герцогині нагадав їм образ принцеси Діани у білій сорочці та джинсах.

Принцеса Діана / © Associated Press
Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Меган не вперше відвідувала цей ресторан, свій день народження у серпні минулого року вона також святкувала тут.

Нагадаємо, раніше ми показували вам добірку луків принцеси Уельської Діани в джинсах, які вона дуже полюбляла.

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