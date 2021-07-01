В максіспідниці і капелюсі: графиня Софі приїхала на кінне шоу до Віндзора

В максіспідниці і капелюсі: графиня Софі приїхала на кінне шоу до Віндзора

Графиня Вессекська сьогодні з'явилася на публіці.

Софі приїхала подивитися Королівське Віндзорське кінне шоу у Віндзорському замку. Для виходу дружина принца Едварда вибрала досить скромне вбрання: білу футболку з чорною накладною кишенею, небесно-блакитну плісовану спідницю, чорний жакет, який потім зняла і повісила на сумку і взула білі кеди.

Графиня Софі Вессекська / Getty Images

З аксесуарів на Софі Вессекській був тонкий ланцюжок на шиї, синій капелюх з пір'ям і сережки-цвяшки. Максимально природним був макіяж на обличчі, а біляве волосся були розпущене. В руці графиня тримала маску і була сфотографована в натовпі серед інших людей.

Графиня Софі Вессекська / Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Софі немає особистого стиліста і помічника, який підбирає їй вбрання для виходів. Всі образи вона вибирає собі сама і, як нам здається, непогано цю роботу виконує.

Читайте також: У квітковій сукні та з крокодилячим клатчем: Софі Вессекська з чоловіком приїхала до Шотландії

Графиня Вессекська Софі до і після весілля з принцом Едвардом (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання