Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В мандариновій сорочці і з солом'яною сумкою: 74-річна Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка

Дата публікації
Перегляди
3620
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В мандариновій сорочці і з солом'яною сумкою: 74-річна Гілларі Клінтон на вулицях Нью-Йорка

Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

Експерша леді та кандидатка у президенти США 2016 року у стильному образі потрапила під приціл папараці.

Гілларі Клінтон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. Експерша леді, побачивши фотографів, усміхнулася і помахала їм.

Вона мала гарний вигляд. На Гілларі був чорний топ, сорочка мандаринового кольору, прямі штани і чорні туфлі з відкрити носками.

Гілларі Клінтон / © Getty Images
Гілларі Клінтон / Фото: Getty Images

На шиї у неї висів золотий ланцюжок, на руці – широкий золотий браслет, а у вухах – лаконічні сережки. На обличчі у Клінтон були стильні окуляри.

Аутфіт вона доповнила місткою солом'яною сумкою з квіткою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація