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В мантіях і капелюхах з пір’ям: король Чарльз і королева Камілла на службі ордена Підв’язки
Король Чарльз та королева Камілла очолили сьогодні церемонію ордена Підв’язки у Віндзорі.
Орден Підв’язки — це щорічний парад, який був заснований королем Едуардом III 1348 року. Традиційно служба проходить у каплиці Святого Георгія, у процесії беруть участь старші члени королівської родини.
2022 року королева Камілла стала королівською дамою Благороднішого ордена Підв’язки. Сьогодні Їхні Величності носили темно-сині мантії, які носять лицарі та дами ордена Підв’язки, а також капелюхи з пір’ям страуса та чорної чаплі, прикріплені зверху.
Камілла була також одягнена в білу сукню під мантією і взута в сріблясті туфлі-човники на підборах. На шиї у неї був перлинний чокер із діамантовою застібкою, а у вухах сережки з перлами. Макіяж та зачіска були класичними.
Зазначимо, принцеса Уельська Кейт з’явилася на службі у вбранні, яке носила минулого місяця. На ній був структурований блейзер з поясом на талії та спідниця-плісе з мереживним оздобленням від бренду Self-Portrait.
Зазнімкована принцеса була поруч із герцогинею Единбурзькою Софі та принцесою Олександрою.