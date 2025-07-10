В мереживній мінісукні та лоферах: леді Амелія Віндзор сходила на виставку

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Леді Амелія Віндзор відвідала закритий показ першої великої персональної виставки Місана Гаррімана «Мета світла» у галереї Hope 93 у Лондоні.

Амелія була одягнена в чорну мереживну мінісукню на бретельках і взута в темно-коричневі замшеві лофері на шнурівці. Вона зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж, одягла маленькі сережки-кільця та кольє на шию.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, леді Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір. У Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету леді Амелія приїхала тоді у чорному сарафані довжини міді у гороховий принт і була взута у шкіряні ляпанці на платформі.

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Леді Амелія Віндзор / © Getty Images