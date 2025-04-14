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В мереживному топі та з кольє на шиї: леді Амелія Віндзор сходила до ресторану
Леді Амелія Віндзор поділилася серією фотографій у своєму блогу в Instagram.
Схоже, дівчина перебувала в якомусь ресторані за обідом або вечерею і вирішила зробити кілька знімків, зокрема й селфі.
Леді Амелія була одягнена в топ з ажурним верхом і тонкою ниткою через одне плече, яка утримувала його на грудях. Низ вбрання було не роздивитися, а ось доповнила образ вона підвіскою з намистин на шиї, макіяжем без макіяжу і легкою зачіскою.
Минулого місяця аристократка з'явилася на заході на честь запуску італійського ресторану ALBA London.
Тоді на захід леді Амелія приїхала у чорному короткому жилеті та широких класичних штанях з високою талією, які поєднувала з грубими черевиками зі шкіри, тонкою золотою підвіскою на шиї, кількома браслетами на зап'ястях.