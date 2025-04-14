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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

В мереживному топі та з кольє на шиї: леді Амелія Віндзор сходила до ресторану

Леді Амелія Віндзор поділилася серією фотографій у своєму блогу в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Схоже, дівчина перебувала в якомусь ресторані за обідом або вечерею і вирішила зробити кілька знімків, зокрема й селфі.

Леді Амелія була одягнена в топ з ажурним верхом і тонкою ниткою через одне плече, яка утримувала його на грудях. Низ вбрання було не роздивитися, а ось доповнила образ вона підвіскою з намистин на шиї, макіяжем без макіяжу і легкою зачіскою.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Минулого місяця аристократка з'явилася на заході на честь запуску італійського ресторану ALBA London.

Тоді на захід леді Амелія приїхала у чорному короткому жилеті та широких класичних штанях з високою талією, які поєднувала з грубими черевиками зі шкіри, тонкою золотою підвіскою на шиї, кількома браслетами на зап'ястях.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

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