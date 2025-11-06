У монохромному осінньому луку: красива королева Летиція приїхала на церемонію

Королева Летиція / © Getty Images

На церемонію до палацу Ель-Пардо королева приїхала в бордовій сукні міді Massimo Dutti, яка ідеально пасує для осені. Вона була елегантною, стриманою і підкреслювала фігуру її величності. Цю сукню Летиція вже одягала багато разів і зараз поєднала її з туфлями Magrit на низьких підборах, а в руках тримала клатч від того ж бренду з анімалістичним принтом.

З прикрас королева підібрала до образу потрійні сережки-кільця від Gold & Roses з рожевого золота з діамантами, модель Shewel, і наділа свою улюблену каблучку Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

Премії в галузі інновацій і дизайну присуджуються особам та організаціям (інститутам та організаціям), які зробили інновації невід’ємною частиною своєї професійної стратегії та зростання бізнесу.

