Суспільство
163
1 хв

У монохромному осінньому луку: красива королева Летиція приїхала на церемонію

Королева Летиція відвідала церемонію вручення Національних премій у галузі інновацій і дизайну 2024-го та 2025 років, яка відбулася у Мадриді.

Ольга Кузьменко
Корольова Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

На церемонію до палацу Ель-Пардо королева приїхала в бордовій сукні міді Massimo Dutti, яка ідеально пасує для осені. Вона була елегантною, стриманою і підкреслювала фігуру її величності. Цю сукню Летиція вже одягала багато разів і зараз поєднала її з туфлями Magrit на низьких підборах, а в руках тримала клатч від того ж бренду з анімалістичним принтом.

З прикрас королева підібрала до образу потрійні сережки-кільця від Gold & Roses з рожевого золота з діамантами, модель Shewel, і наділа свою улюблену каблучку Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Премії в галузі інновацій і дизайну присуджуються особам та організаціям (інститутам та організаціям), які зробили інновації невід’ємною частиною своєї професійної стратегії та зростання бізнесу.

Днями, нагадаємо, ми показували, який розкішний лук королева Летиція обрала для бенкету, організованого в Королівському палаці Мадриді на честь візиту султана Оману.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

